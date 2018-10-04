Игорь Лифанов в гостях «Проще говоря»

Сегодня сразу после выпуска новостей на телеканале «Арктик-ТВ» телезрителей ждёт новый выпуск программы «Проще говоря», героем которой стал известный актер театра и кино Игорь Лифанов.

Совсем недавно он посетил Заполярье со своей постановкой, Алексею Баринову, корреспонденту телередакции удалось с ним пообщаться и узнать много всего интересного.

- Чем отличается старое поколение артистов от избалованных новичков, что же является самой главной наградой за их труд?

- Не надо никаких наград…

- Как переплетаются судьбы героев, что же на самом деле происходит за кулисами и на сцене.

- Иногда я мучаю, а ему больно…

- Как не стать заложником одного образа и насколько часто известных актеров путают с теми, кого они играют.

- Я отнюдь не егерь, я просто Лифанов.

Об этом и многом другом из жизни известного актера Игоря Лифанова будет рассказано в новом выпуске программы «Проще говоря». Смотрите на телеканале «Арктик-ТВ» и на сайте артик-тв.рф