Игорь Шайтанов - новый герой программы «Проще говоря»

Новым героем программы «Проще говоря» станет исполнительный продюсер международного кинофестиваля в Тромсе Игорь Шайтанов. Он расскажет о проекте «Фильмы Севера. Между ними», который привез в Мурманск. О том, что такое киноконцерты и чем так интересен этот жанр. Также вместе с ведущей Кристиной Харатовой поговорит о развитии российского кинематографа.

Какое кино востребовано в Норвегии? И какие фильмы любят снимать в северном королевстве?

Игорь Шайтанов, исполнительный продюсер международного проекта «Tromsø International Film Festival»: «Просто норвежцы выбирают другие форматы. Вот вы не задумываетесь, а клипы известных артистов Рианны, Джастина Тимберлейка и многих других известных американских ребят сняты норвежцами. Индустрия в Норвегии работает очень прилично. Просто не появилось такого большого имени, которое было бы известно на весь мир».

Фильмы-концерты - новый жанр, который способен вдохнуть новую жизнь в старые киноленты?

Игорь Шайтанов, исполнительный продюсер международного проекта «Tromsø International Film Festival»: «Это единственный способ, как реально сейчас смотреть и понимать немое кино. Кино, которое было в 20-30-е годы сделано».

Чем может удивить зрителей российский кинематограф?

Игорь Шайтанов, исполнительный продюсер международного проекта «Tromsø International Film Festival»: «Кино про танк, которое есть, это конечно, не очень интересно, по крайней мере, мне. А то, что происходит именно на периферии, те художники, которые пытаются анализировать существующую реальность, это очень интересно порой».

Обо всем этом подробно вы узнаете в новом выпуске программы «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ». Не пропустите!