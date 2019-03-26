Игорь Тугашев мечтает об аисте на крыше роддома

Дебютная выставка картин снежногорского художника состоялась в холле Дворца культуры. На ней представлены далеко не все работы мастера и увидеть её могут только снежногорцы и гости города. Но художник надеется, что вскоре его картины смогут оценить и мурманчане.

Родному Северу Игорь Тугашев посвятил немало картин. Его произведения переполнены любовью к родному краю – от седых облаков до самых кончиков елей. Но особое место в творчестве автора занимает космическая тема. Когда-то художник работал и над портретами, и над картинами на заказ. Уверен, что его работы – это своеобразный радар.

«Бывает, что человек приходит, картину заказывает и сразу можно понять по человеку – хороший он или нет, - рассказывает Игорь Тугашев, художник из Снежногорска. - Хорошему человеку, у которого душа хорошая, светлая, очень быстро можно нарисовать картину».

Дебютная выставка хоть и зрела в мечтах художника давно, родилась спонтанно. Вместе с коллегой по работе и творчеству мастер подготовил для эксплозии более 30 картин.

«Я очень люблю творческих людей, я сама творческий человек и считаю, что условия существования на земле – это творчество, а творчеством нужно делиться, - рассказывает Вера Иванова, директор музея СРЗ «Нерпа» (г.Снежногорск). - Если творчество только для себя, оно не находит выхода, не работает. Оно должно выйти во вне. Поэтому, увидев картины Игоря Аркадьевича, я поняла, что это нужно нести в массы».

Будучи ребёнком Тугашев, подобно Пушкину писал на всём, что только попадалось под руку. Только не стихи, а рисунки. Позже Игорь пошёл учиться мозаике. Талант получил в наследство от дедушки. Он был зодчим, работал над убранством церквей и куполов. В честь деда художник назвал и своего сына. Надеется, что поколение живописцев на нём не закончится.

Одновременно в процессе написания у художника могут находится десятки картин. Очень важно, чтобы каждый слой масла просох, а последующие мазки получались чёткими, не сливаясь в один.

Знаменитые среди снежногорцев «ягодки» - изображения спелой земляники на стене одного из домов – тоже творение кисти Тугашева. Художник с помощью альпинистского снаряжения спускался и старательно прорисовывал картину. А ещё городу корабелов Игорь Аркадьевич с удовольствием бы подарил стелу.

«Хотелось бы на этом круге сделать, чтобы не только фонарь, корабль, парусник. Не как в Мурманске, а ещё красивее», - делится своей задумкой Игорь Тугашев, художник.

С таким же рвением скульптор хочет установить на крыше местного роддома статую аиста, но это проект будущего. А вот нерпочка - символ города и завода в центре Снежногорской аллеи появится совсем скоро.