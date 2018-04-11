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День за днём с «Арктик-ТВ»11.04.18 19:30

Игоря Бабенко отпустили домой на шесть дней

Суд изменил меру пресечения для экс-заместителя губернатора Мурманской области Игоря Бабенко. Мера пресечения для бывшего замгубернатора Игоря Бабенко, обвиняемого  по нашумевшему делу о растрате государственных средств, изменена с содержания под стражей на домашний арест. Такое решение принял Октябрьский районный суд Мурманска.

Содержание под стражей бывшему заместителю губернатора Мурманской области  заменили на домашний арест сроком на шесть суток. Теперь Игорь Бабенко может даже погулять по улицам Мурманска, но наслаждаться  такой свободой можно только по утверждённому графику. Юридически эта мера пресечения приравнивается к нахождению в СИЗО.

С письменного разрешения контролирующих органов экс-чиновник теперь может посещать поликлинику. А вот общаться с кем-либо, кроме близких родственников, обвиняемому запрещено. По словам адвоката Игоря Бабенко  Алексея Токарева,  ходатайство следствия в отношении изменения меры пресечения обоснована сразу несколькими факторами.

- Следствие самостоятельно принимает решения, какая мера пресечения необходима для того или иного подозреваемого, - комментирует Алексей Токарев, адвокат. - Данное решение является логичным.

Напомним, бывший заместитель главы региона обвиняется  в растрате бюджетных денег, следствие по делу продолжается.

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петя
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