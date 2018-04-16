Бывшему заместителю губернатора Игорю Бабенко продлён срок домашнего ареста до трёх месяцев. Такое решение в понедельник вынес Октябрьский районный суд Мурманска.

Напомним, чиновника обвиняют в крупном мошенничестве. Примечательно, что с предложением смягчить меру пресечения и освободить подозреваемого из СИЗО выступил следственный комитет.

Изначально сторона обвинения настаивала на заключении Игоря Бабенко в СИЗО, аргументируя это тем, что преступление квалифицируется как крупное и коррупционное. Следователи полагали, что Бабенко попытается скрыться от правосудия и пуститься в бега. Спустя пол года представители стороны обвинения сами обратились в суд, чтобы смягчить меру пресечения.

Следователи уверены, что трёх месяцев должно хватить, чтобы завершить сложное уголовное дело. А пока обвиняемый будет находиться под домашним арестом.

Адвокат бывшего заместителя губернатора полностью удовлетворен таким предложением. «Мой подзащитный действительно удовлетворён тем, что находиться под домашним арестом, его состояние здоровья несколько начинает улучшаться, - сообщил журналистам «Арктик-ТВ» Алексей Токарев, адвокат защиты. - Это не СИЗО, это родные стены».

Адвокат подсудимого развеял слухи и о том, что Бабенко заключил со следствием сделку и даёт выгодные показания. Так же он утверждает, что проводится ряд следственных действий, которые позволяют экс чиновнику находиться под домашним арестом. А в будущем и вовсе защита рассчитывает на переквалификацию статьи.