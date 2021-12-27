Игра «Фрион» вновь прошла в Полярном

В этот раз её участниками стали представители флотского объединения.

Этапы спортивного состязания «Фрион» почти не меняются от игры к игре. Казалось бы, проще проходить испытания, но даже профессионалы не всегда могут предсказать их исход, а уж новичкам и вовсе сложно адаптироваться. Тем не менее, совет от участников прост: главное настроиться на позитив.

Виктория Цыганкова, команда «Вьюга», участник игры «FreeON», г. Полярный: «Понимание того, что мы сначала начали проигрывать, потом поняли, что здорово, весело и интересно, расслабились и случайным образом стали выигрывать».

В начале декабря организаторы подвели итоги регионального этапа игры. Однако не все желающие тогда успели принять участие в конкурсе. В оргкомитет обратились представители воинского формирования Полярного, игра стала неким тимбилдингом для военнослужащих и их домочадцев.

Владислав Миняйло, специалист физической подготовки войсковой части, г. Полярный: «Данные соревнования было решено провести с целью сплочения коллектива, знакомства с семьями военнослужащих, в неформальной обстановке проводить уходящий год».

И самой главной наградой для участников стало весело и с пользой проведённое время в компании коллег и семей.

Татьяна Сулима, организатор игры «FreeON»: «С удовольствием поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю быть такими же активными, яркими как это мероприятие, чтобы всегда и во всем сопутствовал успех!

Главное – здоровье!».