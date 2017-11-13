Игра на своём поле принесла КВНщикам Кольской ГМК второе место

Производственные шутки о технике безопасности, флирте металлургов и экологии. То, что обычно не терпит поверхностного отношения, легко и искрометно – в Мончегорске прошли корпоративные игры КВН. Всё на высшем уровне. Мурманская область принимала именитые команды со всей страны.

Судить игры приехала Елена Борщова, которой предложили остаться на Кольской ГМК и даже помочь ей устроить личную жизнь. Что из этого вышло, смотрели и восхищались журналисты «Арктик-ТВ».

Никакой ошибки! В этом КВН действительно две буквы «н». Клуб «Весёлый «Норильский Никель» уже 15 лет шутит о том, что кажется вовсе не смешным, - о производстве без запретов и табу со сцены Городского центра культуры Мончегорска. Смотреть идут жители города, которые знают за кого болеть, и уверены в том, что тем, о которых нельзя шутить, здесь просто не существует.

Относиться с юмором к работе для металлургов, похоже, норма жизни. Шутить в Мончегорске будут и гости Заполярья – команды из Норильска, Москвы, Дудинки и даже жаркого Сочи, где располагается санаторий «Норникеля». Юмор, иногда специфичный, но неизменно вызывающий в зале смех, не оставил равнодушной и именитую судью – КВНщицу Елену Борщову. Она отметила, что после игры узнала несколько специфических терминов.

- «Сап», я так понимаю, какая-то компьютерная программа, связанная с документооборотом, а «ТБ» - это самые строгие люди, которые проверят, чтобы всё было, как положено по регламенту, - говорит Елена Борщова, участница команды КВН «Сборная Пятигорска».

Призналась Елена и в том, что иногда подумывает об устройстве на работу в «Норникель». Команда Мончегорска даже предложила вариант устройства ей личной жизни.

Замужняя Елена пламенному молодому человеку взаимностью не ответила, но шутка принесла команде Кольской ГМК с необычным названием «Кофе, Кола, потанцуем» победные очки.

- Все шутки хорошо пошли, все хлопали, но самая оригинальная - подкат к Борщовой, - говорит Алексей Кучинский, участник команды «Чай, Кола, потанцуем» (Кольская ГМК). - Подкатывал мой коллега.

КВН не только на сцене, но и за кулисами. Из гримерок доносится смех, ведь игра юбилейная для клуба «Весёлый «Норильский никель», корпоративным играм 15 лет!

- «Норильский никель» закаляет людей, они готовы к любым сложностям, и в любом состоянии готовы выполнять поставленные задачи, в том числе производственные, - говорит Алексей Белозер, команда «Головняк» (г.Москва). - Люди умеют и шутить, и работать.

Те, кто стоял у истоков корпоративных игр, отмечают, что шутить о производстве нелегко, но у игроков это выходит понятно и профессионально.

- Мы с юмором шутим на производственные темы, - говорит Ирина Заболотная, начальник управления корпоративных мероприятий ПАО «ГМК «Норильский Никель». - Я считаю, что это намного выше, чем профессиональные игры, потому что мы шутим о своём, а это очень тяжело, кто понимает, что такое «табулька», «САП», как работает норильский интернет.

Задор со сцены игроки уносят и в производственные цеха, там, по словам игроков и их начальников, без хорошего настроения не обойтись!

- Юмор - неотъемлемая часть нашей жизни, особенно в таких условиях, - замечает Владимир Копылов, главный инженер, технический директор Кольской ГМК. - В мире не всё спокойно, у нас на производстве не то, чтобы тяжело, но напряженно, поэтому юмор нас сплачивает, даёт возможность расслабиться.

- Талантливые люди талантливы во всём, - уверен Сергей Колесников, директор по производству Кольской ГМК, - поэтому, выкладываясь на сцене, они точно так же выкладываются на работе. Многих участников нашей команды я знаю,- они отличные работники, поэтому КВН только приветствуется у нас.

Игра на своём поле приносит Кольской ГМК второе место, «золото» увозит команда заполярного филиала «Танк», а хорошее настроение – каждый гость праздника.