Игра в снежки может стать олимпийским видом спорта

Мурманская команда вернулась с зимнего турнира по играм в снежки по правилам «Юкигассен», который состоялся в Архангельске. Ребята стали вторыми, уступив сопернику всего лишь 1 балл. Со сборной встретился глава областного центра.

Игра в снежки по правилам «Юкигассен» набирает популярность в Заполярье. Команды соревнуются и на домашних турнирах и выезжают на российские и международные соревнования. Сборная Мурманска как раз вернулась с ежегодного Зимнего турнира в Архангельске.

СХ Наталья Сметанина, организатор Мурманских игр юкигассен, главный судья: «Бой был не на жизнь, а на смерть, но уступили всего лишь один балл. Это очень обидный проигрыш, потому что три тайма сидели, держались, шли очень ровно, но один балл, один выбитый игрок решил весь исход. К сожалению, наши взяли «серебро», но «серебро» достойное».

Уже скоро у мурманчан будет возможность взять реванш у архангелогородцев - титулованной команды «1337». 15 и 16 февраля в столице Заполярья состоится «Арктический кубок» - международный турнир по юкигассен. Глава города посоветовал сборной быть сплоченными и сохранять позитивный настрой.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Победы наших команд в юкигассен, а по-русски, если говорить, в снежки, традиционно отмечается властями города. Я могу сказать, что у Мурманска очень серьёзные успехи в нетрадиционных видах спорта, например, ледяное плавание, теперь вот в снежках. Это очень важно, потому что эти победы продвигают Мурманск».

Участникам игры вручили памятные сувениры и подарки. Наша команда пообещала главе города занять первое место на предстоящем турнире, а Андрей Сысоев пошутил: «Керлинг когда-то тоже считался чем-то странным, а теперь стал олимпийским видом спорта. Не исключено, что юкигассен ждёт такая же участь».