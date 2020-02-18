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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.20 19:30

Игра в снежки ведёт к победе!

В Мурманске состоялись XIV международные игры в снежки по правилам «Юкигассен» – «Арктический кубок–2020». Турнир собрал 18 команд из Мурманской области, Норвегии, Архангельска, а также из города Ноябрьск.

Торжественная церемония открытия, волнительная подготовка к матчу, новые знакомства, спортивный азарт - всё это чемпионат по юкигассен «Арктический кубок 2020». Цель игры - захват флага команды противника и выбивание игроков противника снежками.

Валентин Юрченко, представитель команды «UNO»: «Мы представляем юки-братство, потому что наша команда, можно сказать, самая древняя. Мы с 2006 года играем, неоднократно выигрывали, чемпионы Европы, победители прошлого года».

Игровой матч идёт три периода, по три минуты каждый. На период выдаётся по 90 снежков. Команда, выигравшая два периода из трёх, становится победителем матча. На турнир в столицу Заполярья в этом году приехали команды из Мурманской и Архангельской областей, Ямало-ненецкого округа и Норвегии.

Леонид Мостовой, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Команды разделены на две лиги. Высшая лига - команды, у которых есть игровой опыт, которые целенаправленно тренировались, которые стремятся к победе и Первая лига - это команды, в составе которых часть бойцов впервые будут принимать участие в наших соревнованиях. Мы рады, что они влились в дружную семью юкигассен.

По итогам двух дней снежных баталий лучшей в Первой лиге стала команда «Портовики», а в Высшей лиге первое место заняли ребята из «Скалы». Теперь они отправятся на представительный турнир в норвежский Варде.

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