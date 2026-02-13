Играть в четыре руки: в Мурманской филармонии мэтры фортепианного искусства «ПетРо Дуэтом» делились опытом с юными пианистами

Ни в одном искусстве не обойтись без хороших наставников, поэтому, когда у молодых дарований появляется возможность поработать с выдающимися музыкантами, упускать её никак нельзя.

В Мурманской областной филармонии юные пианисты со всего региона собрались, чтобы обучиться технике у артистов «ПетРо Дуэта». Техника игры в четыре руки – сложная и не каждому под силу и главное здесь – это умение двух музыкантов слушать и чувствовать друг друга. Один из таких музыкальных дуэтов приехал из Оленегорска.

Анна Милорадова, Детская школа искусств города Оленегорска: «Достаточно сложно было вместе сплотиться, потому что обычно мы всегда с учителем играем, а тут с другим учеником, а это довольно сложно».

Ксения Мартынова, Музыкальная школа города Оленегорска: «Мне комфортно работать с этим человеком. Я подстраиваюсь под неё, она под меня, поэтому всё у нас получается».

Девушки уже показали свои способности на концертах в родном городе и, благодаря проекту «Музыкальные надежды Арктики», как и ребята из других городов, смогли попасть на урок к артистам. «ПетРо Дуэт» - знаменитые супруги музыканты, которые уже не впервые со своей концертной программой приезжают в Мурманск. Но в этот раз артисты со стажем более 25 лет захотели дать юным пианистам важные советы.

Анастасия Рогалёва, участница фортепианного дуэта «ПетРо Дуэт»: «Первое, что должно состояться – дружба. Если есть недомолвки, то ансамбля не получится».

Дмитрий Петров, участник фортепианного дуэта «ПетРо Дуэт»: «Мы никогда не закрываем свои секретные комнаты, их нет» Мы всегда открыты для каких-то пожеланий, напутствий и, возможно, какой-то точности: посмотрим ноты, поиграем отдельно руками, всё будет благополучно».

После занятий всех ребят пригласили на концерт артистов, где они вживую увидели игру знаменитого дуэта.

Через какое-то время Петров и Рогалёва вновь планируют увидеться с музыкантами, чтобы отследить их прогресс. Игра на фортепиано становится намного проще, если найти хорошего учителя и правильный учебник. Именно такой в Мурманск привезли знаменитые супруги. Классика фортепианной школы, Карл Черни – автор многочисленных этюдов и педагогических трудов для обучения. Для тех, кто постигает искусство игры на этом инструменте, имя знаковое. Такого учебника раньше ещё не было, Рогалёва и Петров нашли рукописные ноты в зарубежных архивах и облекли их в издание «Школа беглости», которое подарили нашему региону для обучения маленьких пианистов.

Это первый день работы 6-го сезона проекта «Музыкальные надежды Арктики». Подобные мастер-классы пройдут по нескольким отделениям, а в конце года по традиции будет большой концерт, где юные артисты покажут всё чему научились.

В этом году проект стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил почти 5 миллионов на развитие.