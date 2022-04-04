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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.04.22 19:30

Играть в снежки и побеждать! Детская забава с серьёзными правилами

В столице Заполярья прошла очередная серия игр по правилам «Юкигассен», в простонародье – в снежки. В Мурманске состоялся 15- й Арктический турнир по юкигассен. В последние годы эта игра набирает популярность по всему миру. Это известные всем с малых лет снежки, правда, с японским колоритом. Если в детстве каждая снежная баталия шла по своим правилам, то здесь не забалуешь: наличие защитной экипировки на каждом игроке – это обязательное требование.

На длинном поле с искусственными укрытиями находятся две команды, перекидываясь снежками, стремятся забрать себе флаг противника, расположенный строго по центру. Казалось бы, что здесь сложного? Однако даже в командном противостоянии 5 на 5 нужно подключать тактическое и стратегическое мышление. Турнир по юкигассен привлекает так много людей, что в наши края за «игрой в снежки» едут столичные гости. К, примеру, команда московских студентов под названием «Бауманские панды» уже несколько лет развивает юкигассен в стенах альма-матер, а на мурманской земле они впервые.

Дмитрий Макушев, игрок в юкигасеен: «Лет пять назад узнали про такой вид спорта, он нас очень заинтересовал. Исторически русская забава, которую можно, в принципе, развивать и превращать в очень крутой и зрелищный вид спорта, поэтому и решили, – почему бы и играть».

Мурманские студенты не отстают и играют каждый год. Дарья –воспитанница МГТУ, всей душой болеет за юкигассен. По признанию девушки, больше всего ей нравится та атмосфера и настроение, которые дарит каждый матч.

Дарья Емельяненко, игрок в юкигассен: «Нравится атмосфера, хоть это и соревновательный вид спорта. А атмосфера здесь очень дружеская, очень поддерживающая, в отличие от других видов спорта, где конкурентная атмосфера».

В этом году к нам на турнир впервые приехала не только столичная команда, но и коллективы из Ямало-Ненецкого автономного округа и Екатеринбурга.

Наталья Смирнова, главная судья 15-го Арктического турнира по юкигассен: «В этом году у нас впервые принимает участие игра из взрослых людей. Относим мы их к рабочей молодёжи. Команда называется «Снежная банда» — это жители Мурманска, которые посмотрели в интернете игру один раз и им она понравилась, они собрали команду и уже делают успехи на этом турнире».

Юкигассен – это не только командные состязания, это ещё и живая популяризация спорта на свежем воздухе. Вполне вероятно, что уже в недалёком будущем обновлённая игра в снежки будет составлять альтернативу тому же хоккею или лыжным гонкам.

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