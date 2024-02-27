«Играют и поют мальчики»: традиционный открытый конкурс-фестиваль для музыкантов прошёл в Гаджиево

Его участниками могли стать только мальчики и юноши из любого города страны, ведь состязание проводилось в двух форматах – очном и заочном.

Творчески школа искусств готовится ко Дню защитника Отечества. Гитара, фортепиано и вокал – это основные направления, которые в школе искусств осваивает юный музыкант Арсений Маруняк. Он вспоминает, как несколько лет назад музыка сама привела его на порог гаджиеского учреждения.

Арсений Маруняк, воспитанник Детской школы искусств, г. Гаджиево: «Я услышал музыку, попросил маму меня записать. Она отговаривала, но я уговорил её записаться меня в школу».

Не пожалел о поступлении в музыкальное учреждение и Вова Кудряшов. Над выбором инструмента парень долго не размышлял.

Владимир Кудряшов, воспитанник Детской школы искусств, г. Заозёрск: «Гитара для меня - самый лучший инструмент сейчас».

Владимир, к слову, изучает гитарные аккорды вместе со старшим братом, с ним и приехал из Заозерска на традиционный, уже шестой, открытый фестиваль-конкурс «Играют и поют мальчики». Участие в очном формате не только добавляет опыта, но и наполняет эмоциями при получении заслуженных наград.

Принять участие в музыкальном конкурсе могут и жители других регионов страны, для них предусмотрен заочный формат в виде видеозаписи. Но живое исполнение, конечно, приоритетнее для жюри. Впрочем, музыка - одна из форм искусств, доступная каждому.

Ольга Касовская, директор Детской школы искусств, г. Гаджиево: «Мне не нравится, когда родители приходят детей и говорят, что медведь на ухо им наступил. Они уже поставили на ребёнке крест. Но любой ребёнок раскроется, если подойти к нему по-особенному. Может, они не станут великими пианистами и скрипачами, но всё равно останется вклад в общее развитие».

Помимо основных наград фестиваля музыкантов отметили и специальными призами: от главы муниципалитета, от Совета депутатов ЗАТО Александровск, а также от Управления культуры, спорта и молодёжной политики.