Игроки хоккейного клуба «Мурман» провели первую тренировку на новой ледовой арене «Метеор»

Отдыхать спортсменам некогда, уже в начале августа их ждут старты нового сезона.

Игроки хоккейного клуба «Мурман» с нескрываемым удовольствием выходят на лед. В разгар лета они проводят первую тренировку на ледовом поле новой арены «Метеор». Клуб обновил состав. 8 игроков, которые в разное время выступали за Архангельск, Ульяновск, Северодвинск и Швецию, теперь защищают честь заполярной команды.

Михаил Красиков, игрок ХК «Мурман»: «Сегодня первый лёд, а это всегда хорошее настроение, предвкушение нового сезона. Для меня это новая игра и новые партнеёы. Жду от сезона положительных эмоций.

«Мурман» - самая северная профессиональная команда по хоккею с мячом, выступающая в высшем дивизионе. Мурманский морской торговый порт один из основных партнёров клуба. Благодаря системной работе региональных и муниципальных органов власти, попечительского совета, спонсорской поддержке партнёров, в том числе Мурманского морского торгового порта, игрокам удалось начать тренировки на полтора месяца раньше обычного.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Первый лёд. Сегодняна земле тренироваться сложнее, поэтому на лёд всегда с большим настроением выходим».

В команде уверены, что столь ранний первый лёд - это важный задел перед предстоящим сезоном. К нему готовятся как спортсмены, так и штаб команды. Главная цель – создать условия для будущих побед, а значит, и для радости болельщиков за родную команду.

Сергей Чернецкий, директор ХК «Мурман»: «Параллельно тому, что мы здесь делаем, мы готовим и свой стадион к началу сезона. Вся работа, которая техническая, она не видна, но без неё невозможно. Всё, что вы видите на стадионе, - от света, качества льда, баннеров - это всё благодаря Мурманскому морскому торговому порту».

Сейчас игроки проводят на льду не менее четырёх часов в день. По словам тренера, такие встречи помогают спортсменкам почувствовать лёд, клюшки и партнёров по команде. Времени для подготовки к началу нового сезона не так уж и много. Первые официальные игры пройдут уже в начале августа. «Мурман» выступит в рамках Кубка России в Ульяновске.