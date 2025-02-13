Игровой комплекс для лисицы смастерили дети с ограниченными возможностями

Повесить полку, казалось бы, одно из простых действий, но для детей с ограниченными возможностями – это задача со звёздочкой. Малыши с особенностями не только научились орудовать сверлами, пилами и лобзиками, но и установить полку.

Фёдору Маркову всего лишь 7 лет, а он уже умеет мастерить полки. В этот раз он делал её для лисицы, которую не так давно спасли на федеральной трассе.

На мастер-класс Федя пришёл с друзьями из общественной организации «Дети-Ангелы Мурмана». Так в столярной мастерской появился и Михаил Кислинский. Ребята вместе ездили знакомиться с плутовкой, она им так понравилась, что мальчишки захотели ей помочь.

Но для того, чтобы сделать поделку из дерева, одного энтузиазма мало. Важно правильно разметить материалы, научиться пользоваться дрелью и лобзиком. Ими виртуозно владеет Станислав Никулин.

Станислав Никулин, участник мастер-класса по столярному мастерству: «На занятиях по труду занимаемся, а здесь я в первый раз. Мы делали раньше корабль на подставке и лопатку для сковороды».

Теперь у лисы появится лестница, по которой она будет прыгать и резвиться. Конструкция обещает быть прочной, чтобы 10-килограммовое животное не рухнуло вниз.

Оксана Кошевич, руководитель общественной организации детей с инвалидностью и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана»: «Для ребят, которые уже успели осенью познакомиться с Марфушей, мы предложили сделать ей подарок. В вольер, где она проживает, сделать игровой комплекс. Где-то папы помогли заготовки делать, а сегодня ребята будут доводить детали до окончательного результата».

В выходные у лисицы состоится праздник, ведь ей привезут подарки. Теперь у Марфы будет не только вольер, но и игровой комплекс, который построили дети с особенностями.