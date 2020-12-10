Игру хоккейного клуба «Мурман» засудили

Такой вывод сделали не болельщики заполярной команды по хоккею с мячом, а экспертная комиссия спортивной федерации.

После анализа видеоматериалов с матча, который состоялся 8 декабря в Мурманске с командой из Новосибирска «Сибсельмаш», специалисты сделали выводы, что решения судейской бригады нужно считать верными, за исключением трёх эпизодов: на 65-й, 86-й и 90-й минутах матча. Описания ошибок, которые совершили арбитры, опубликованы на сайте Федерации по хоккею с мячом. В качестве наказания судьям снизили рейтинг, а одного из них отстранили от матчей. Но хоккеистам из «Мурмана» от этого не легче, на итоговый счёт 6-3 в пользу «Сибсельмаша», останется неизменным.