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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.05.23 19:30

«Игры 4Д»: в Снежногорске состоялся большой фестиваль для юных северян

Играть вместе с друзьями и родителями стало традицией: для ребят работают площадки, на которых можно попробовать себя в роли строителей, учёных, водителей двухколесного транспорта, а главное, научиться чему-то новому и весело провести выходной.

Шоу начинается: прямо на глазах твёрдые вещества становятся жидкостью, а материалы, которые, казалось бы, должны тонуть, вдруг всплывают! Что для одних волшебство, для других – физические явления. Именно их изучением с рождения, по сути, и занимаются дети в упрощённой исследовательской форме. Задача взрослых эти опыты объяснить с научной точки зрения.

Наталья Неспанова, организатор «Игры 4Д», детский сад №9, г. Снежногорск: «Очень любим экспериментировать: мы же идём от детей – любят исследовать, песок, воду, а если ещё вкусно, то вообще прекрасно! «.

У истоков муниципального фестиваля «Игра 4Д» стояли воспитатели 9-го детского сада Снежногорска, поэтому площадкой и выбрана территория «Берёзки». Впрочем, места для игр предостаточно: задействованы веранды, тропинки, даже уютные уголки, где удобнее всего расположить, например, шалаш! В детство погружаются и взрослые.

Ольга Дудкина, родитель: «Ребёнок тоже работает, вырезает - делаем шалаш».

За безопасностью детей, конечно, следят волонтёры. Как и за тем, чтобы малыши правильно выполняли задания, получали новые знания. Например, о правилах дорожного движения стоит рассказывать с младшего возраста, уверена доброволец Яна. Тем более, что средства передвижения, например, самокаты и велосипеды появляются у детей, как только они научились ходить.

Яна Могильникова, волонтёр, ДДТ «Дриада», г. Снежногорск: «Чем раньше мы начинаем рассказывать о правилах, тем они быстрее запоминают и начинают ими пользоваться».

Чтобы игры были разнообразными, организаторы стараются каждый год придумывать новые взаимодействия. Благо, на помощь приходит основа фестиваля – список возможных действий с реквизитом и без.

Юлия Мягкова, соорганизатор «Игры 4Д», детский сад №7, г. Снежногорск: «Все игры мы берём из банка игр. Многие дети проигрывают в течение года все игры, для детей они интересны».

Напомним, что в основе игры лежит правило четырёх «Д»: это дети, движение, дружба, двор. Такие фестивали проходят по всей стране, объединяя поколения.

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