Игры и забавы – на главной площади Мурманска

Сразу три знаменательных события праздновали в минувшие выходные. На площади Пять Углов в центре Мурманка развернулись народные гуляния, песни, пляски, русские народные игры и забавы.

Мурманск отмечает Масленицу, Прощеное воскресенье и начало весны. И, несмотря на то, что на улице холодно, всем тепло и радостно от света человеческих сердец.

Бросить валенок на удачу, утроить бой на подушках, построить пирамидку из бревен, стать первыми в соревнованиях «Родной двор - родной город». Каждый мурманчанин мог прокатиться на ледяной горке, выпилить блин из бревна, вне зависимости от возраста – все нашли себе развлечение по душе.

Согласно старой русской традиции повеселиться и покушать блинов этот день нужно на славу, ведь в понедельник наступает Великий пост, самый строгий и продолжительный в православии.

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Я считаю, что праздник удался. Желаю всем мурманчанам счастья, здоровья, потому что сегодня три праздника: и Масленица, и вхождение в пост, и первый день весны. Поэтому пусть все у нас удастся, и все будет хорошо».

Веселились в Мурманске всю масленичную неделю. Например, накануне праздничные мероприятия прошли сразу во всех округах города, а завершились торжества на площади Пять Углов. Мурманчане ещё раз доказал, что они умеют не только хорошо работать, но и отдыхать.