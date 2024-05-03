«Игры разума»: в Мурманске состоялся дебют художника Олега Смирнова

Олег Смирнов служит в Росгвардии, участвовал в спецоперации. Пережитые моменты, вероятно, и стали толчком к нынешнему хобби – живописи. Со временем работ накопилось и на персональную выставку.

Ольга Чехова, куратор выставки, заведующая отделом экспозиционно-просветительской работы Выставочного зала города Мурманска: «В преддверии майских праздников мы открываем очень интересную, очень неординарную и местами даже загадочную выставку, потому что я до конца даже не знаю, что будет на открытии. Потому что у него сюрпризы, какие-то розыгрыши, он не обо всём рассказывал».

Сюрпризов для посетителей действительно было немало. Выставочный зал превратился в сцену, где картины представлял не только сам художник, но и танцоры хореографическими этюдами.

Олег Смирнов, художник: «Представляю вашему вниманию следующую картину - опять же хореографическим танцем, который был создан для этой картины. Прошу вашего внимания».

Художник черпает вдохновение в окружающих его вещах и событиях. Каждая картина отражает то, что почувствовал или пережил автор в определенный период жизни.

Олег Смирнов, художник: «Всё это словами не передать. Каждый художник по-своему видит, по-своему смотрит и создаёт те или иные работы в какой-то определенный для него период времени».

Это первая серьезная экспозиция Олега Смирнова, но он уже смог зарекомендовать себя как художник, который не боится экспериментировать с цветом и фактурой для передачи разных состояний своей души.

Прийти и самим прочувствовать, что такое «Игры разума», можно бесплатно в выставочном зале города до 28 мая.