II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» приглашает авторов

Читать стихи с табуретки – развлечение далеко не детское, если речь идёт о поэтическом фестивале в Мончегорске. Серьёзное культурное событие пройдёт в городе металлургов уже второй раз.

Своё название поэтический фестиваль получил в честь одного из самых удивительных памятников Заполярья – двухметровой табуретки в городском парке Мончегорска. Впервые он состоялся в прошлом году и собрал несколько десятков любителей поэзии из разных стран мира. Второй слёт профессионалов рифмы состоится 26 августа.

На этот раз забраться на табуретку и поразить аудиторию стихами собственного сочинения смогут поэты от 14 лет. Главное условие – творить на русском языке. Литераторы уже могут подавать заявки на участие. Для этого необходимо до 10 августа предоставить поэтическую подборку из двух-трёх произведений на свободную тему. Заявки рассмотрит оргкомитет, в составе которого поэты из Крыма, Мурманска и Санкт-Петербурга. Авторы, прошедшие конкурсный отбор, будут приглашены на выступление в рамках фестиваля. Заявки на участие в чтениях принимаются через сайт фестиваля: https://www.taburetkafest.com/принять-участие/