ИИ нам в помощь: в Мурманске заработали стационарные пункты проверки показателей здоровья

Теперь узнать давление, пульс и другие данные можно с помощью искусственного интеллекта. В трёх торговых центрах города для этого установлены специальные терминалы. Такая работа запущена в рамках профилактического проекта «Здоровый Север» и народной программы «На Севере – жить!».

В Мурманске у посетителей торговых центров на проспектах Кольском и Ленина теперь есть возможность пройти экспресс-диагностику здоровья при помощи искусственного интеллекта. Первые стационарные пункты уже открылись и будут работать ежедневно.

Выглядит аппарат, как обычный терминал, но внутри него нейросеть, способная за 15 секунд просканировать лицо и отобразить 16 показателей состояния здоровья человека. Система оценивает пациента по косвенным признакам: артериальное давление, пульс, сатурация, уровень стресса, индекс массы тела и даже приблизительные показатели холестерина. Точность результата до 85 процентов, но всё же это не замена визита к врачу.

У терминалов посетителям помогают волонтёры. Если система выявила риски, то сразу через QR-код можно записаться на приём в поликлинику.

Помимо запуска работы стационарных пунктов по области будут курсировать передвижные медицинские комплексы с флюорографией, стоматологией и собственной лабораторией. Развернут «Палатки здоровья».

Также в программу включены очные и онлайн-лекции по семейной психологии и профилактике заболеваний в климатических условиях Крайнего Севера.

Екатерина Сулима, координатор проекта «Здоровый Север», главный врач Мурманской детской областной клинической больницы: «Проект уникальный, многофункциональный. Уже записываются лекции с интересными докладчиками. Я, как врач-аллерголог, записываю лекцию об аллергических заболеваниях у детей — это востребованная тема».

График работы пунктов и расписание лекций будут публиковать на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области и в группе проекта «Здоровый Север» в социальной сети «ВКонтакте».