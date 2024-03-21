II стратегическая сессия «Арктический плацдарм» началась в Мурманском арктическом университете

Здесь педагоги и студенты найдут способы профилактики деструктивного поведения у молодёжи.

В Мурманском арктическом университете началась вторая стратегическая сессия «Арктический плацдарм», где студенты и преподаватели разработают механизмы профилактики деструктивного поведения молодёжи, а также подберут методы формирования активной гражданской позиции у жителей региона.

Роман Гоголь, заместитель министра образования и науки Мурманской области: «Арктический плацдарм» у нас имеет федеральное значение, второй раз он проводится в регионе, охват около 300 человек, в том числе у нас порядка 60 человек иногородних приехали поучаствовать в этом мероприятии».

На стратегической сессии рассмотрят вопросы профилактики терроризма, экстремизма и кибербезопасности. Студенты расскажут о своём опыте и обменяются выработанными методами.

Майя Панкратова, декан юридического факультета МАУ, руководитель координационного центра: У нас приехали ребята с более 38-ми субъектов Российской Федерации. Координационные центры, которые сейчас заявлены Минобром, их 83. 38 из них посетили сегодня наш «Арктический плацдарм». Сегодня мы обсуждаем одну из тем, которая посвящена площадке «Открытые диалоги»: «Как со студентами в сфере высшего образования работать в этом направлении».

Расписание сессии «Арктический плацдарм» насыщенное. На сцене Мурманского арктического университета для студентов выступит преподаватель факультета журналистики МГУ Елизавета Стрига, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Виктория Федосова и многие другие. Позже состоятся круглый стол с выпускниками университета, деловые игры и мастер-классы от ведущих специалистов.