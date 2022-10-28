III Международная научно-практическая конференция «Безопасность арктических рубежей: экология, история, образы будущего» прошла на образовательной площадке в МГТУ

Долгожданная живая встреча после ковидных ограничений состоялась. В этом году местом для дискуссий конференции «Безопасность арктических рубежей: экология, история, образы будущего» выбран Мурманский государственный технический университет. Спикеры из разных городов России и других стран обсуждали темы экологии, истории, науки и развития международных отношений. Послушать лекцию пришли и студенты МГТУ.

Организаторы мероприятия - Мурманское областное отделение Русского географического общества и продюсерский центр «Северный характер». Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов.

Долгожданная живая встреча после ковидных ограничений состоялась. В этом году местом для дискуссий конференции «Безопасность арктических рубежей: экология, история, образы будущего» выбран Мурманский государственный технический университет. Спикеры из разных городов России и других стран обсуждали темы экологии, истории, науки и развития международных отношений. Послушать лекцию пришли и студенты МГТУ.

Мария Князева, и.о. ректора Мурманского государственного технического университета: «Мы все понимаем, что это две неразделимые вещи. Когда мы сегодня будем обсуждать опыт международного сотрудничества во науке, то студенты это будут слышать, видеть. Они будут понимать, что для них это, по сути, их будущее. Они могут уже в это встроиться, они могут уже об этом думать».

Одна из значимых сессий конференции – это дискуссия на тему «Россия и Норвегия в меняющемся мире». Участники обсуждали точки для возобновления международного сотрудничества между двумя странами. О своём видении будущего рассказал представитель Продюсерского центра «Северный характер».

Светлана Солдатова, директор АНО «Продюсерский центр «Северный характер»: «Нам интересно проанализировать прошлое и понять, что может, вырасти в будущем, где мы можем предвидеть эти точки роста. И мы видим их. Это и общеисторическая память, это и культурные взаимоотношения. Невозможно от этого оторваться, это экологические вопросы, потому что вопросы сохранения природы важны для всех нас на севере. Это то, что нас объединяет».

Культура сближает. На конференции привели пример активного сотрудничества на Форуме «Россия - Норвегия на перекрёстке эпох и культур», который был посвящен 200-летию Федора Михайловича Достоевского и проходил в 2021 году. Творчество писателя оказало огромное влияние на мировую культуру и на норвежскую, в частности. И для норвежских и российских исследователей - это было абсолютно понятно. Активное взаимодействие в настоящий момент стоит почти на нулевой отметке. В этом году северные соседи не стали принимать участие в конференции.

Денис Моисеев, председатель Мурманского областного отделения Русского географического общества, заместитель директора по науке ММБИ РАН: «Какие были мощные контакты, двухсторонние, постоянно люди ездили из России в Норвегию, из Норвегии в Россию. Даже в этом году у нас намечалась масса проектов, масса конференций и прочего. Всё было приостановлено. Но для понимания, на чём тоже остановилось, мы, например, с российской стороны не инициировали эту установку».

По итогам конференции будет подготовлен материал на русском и английском языках. Все доклады расшифруют и переведут в текстовый вид. Запись конференции будет доступна в социальных сетях.