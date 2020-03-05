«Икра и рыба Камчатская» - на праздничный стол мурманчан
Для всех любителей дальневосточных деликатесов есть важная информация. Камчатская рыба снова в Мурманске! Выставка-продажа уже началась, спешите купить деликатесы к праздничному столу!
Огромный выбор дальневосточной рыбной продукции представлен на традиционной ярмарке «Икра и рыба Камчатская». Покупателям здесь предлагают свежие и вкусные деликатесы, которые не найти в других магазинах нашего города.
- Всегда беру. Хожу на ярмарку, всегда беру всё, покупаю, - делится с журналистами посетитель выставки продажи.
- Мне нравится чавыча. Она мягонькая и хорошо очень сделанная, - нахваливает качество продукции мурманчанка.
- Дело в том, что они свежую привозят рыбопродукцию, сразу сделанную. А у нас здесь нет такой рыбы, какую они привозят, - замечает очередной покупатель.
Огромный выбор чавычи слабосоленой, горячего и холодного копчения. А также белуга, нерка, скумбрия, омуль и тунец, кижуч, белорыбица и наисвежайшая красная икра чавычи.
Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» открыта для посетителей с 3 по 7 марта. Она работает в павильоне «МурманЭКСПО» на Кольском проспекте, 51.
На правах рекламы.