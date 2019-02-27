«Икра и рыба Камчатская» - предпраздничная выставка-продажа

Огромное разнообразие камчатских рыбных деликатесов снова в Мурманске. Большой выбор копчёной и солёной красной рыбы, икры, деликатесные для наших мест корюшка и кальмар, любимые всеми сельдь и скумбрия. В рамках выставки «Весенний каприз», посвященной Дню 8 марта, открыт полюбившийся мурманчанам павильон «Икра и рыба Камчасткая».

Слабосоленая красная икра, копчёный кальмар, дальневосточная сёмга, экзотическая для Кольского Заполярья чавыча, кижуч, камчатская корюшка - от разнообразия ассортимента разбегаются глаза, а волшебный букет ароматов не оставляет равнодушными даже самых привередливых ценителей даров моря. В очередь к стенду «Икра и рыба Камчатская» мурманчане встают задолго до открытия павильона.

«Здесь продукция дешевле, вкусная очень. Все время буру, когда здесь ярмарка работает, - нахваливает дальневосточный товар мурманчанин. - Молодцы, что привозят. И соленая, и копченая! Всё есть. Вот сейчас взял копчёную, прекрасная рыбка. И дешевле, чем наша».

Распробовав необыкновенный вкус камчатской рыбки, многие запасаются впрок. Слабосолёная сельдь из бочки быстро «разлетается» по домам мурманчан. Её северяне покупают по 8-10 хвостов за раз. У каждого свой способ хранения, например, порезать на кусочки и в банку с растительным маслом, или заморозить. Рецепт у каждого свой. Очень полюбилась северянам корюшка. А вот золотистый копченый кальмар – деликатес для ценителей. С ним готовят закуски, салаты, да и просто полакомиться кусочком кальмара с вареной картошечкой, что называется, пальчики оближешь. Важно, что ингредиенты, которые используются при приготовлении рыбных деликатесов - натуральные.

Представить стол без рыбы мурманчане не могут. Вкус трески, пикши или мойвы, традиции их приготовления, рецепты и тонкости северяне знают наизусть, а вот попробовать другую рыбку - всегда интересно.

«Мурманская у нас рядом, под боком. А камчатская рыба, просто что-то новое хочется попробовать. Я за камчаткой рыбой первый раз пришла, до этого только селедку брали камчатскую. Очень нравится, вкусная, сочная, - нахваливает северянка. - Я на этой выставке бываю регулярно. И зимой и весной и осенью. Мне тут нравится. Можно купить товары, которых в других магазинах нет. Цены тоже демократичные».

Приобрести рыбные деликатесы в павильоне «МурманЭКСПОцентр» можно до 2 марта.