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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.12.21 19:30

«Икра и рыба Камчатская» - с ярмарки на новогодний стол!

До Нового года остались считанные дни. Многие хозяйки уже задумываются над тем, какие блюда поставить на праздничный стол. Помочь решить эту проблему готова выставка–продажа «Новогодняя ярмарка».

Традиционная ярмарка «Икра и рыба Камчатская» радует мурманчан перед Новым годом, ведь нет такой семьи в нашей стране, которая не украшает праздничный стол блюдами из деликатесной рыбки.

- Никаких добавок там нет, а на вкус рыбка очень хорошая. И вкусная чавыча. Я очень довольна. Обслуживание хорошее, мальчики вежливые всегда. Так что я довольна, - благодарят сотрудников прилавка горожане.

- Беру чавычу свою любимую, - говорит мурманчанка. - Мне нравится. Она вкусная нежная.

На ярмарке продают только дикую рыбу, а не выращенную в особых условиях. Поэтому она богата питательными веществами и витаминами.

На ярмарке представлен огромный выбор морских деликатесов: белорыбица, нерка, омуль, палтус и, конечно же, чавыча - царица лососевых рыб. Предложены морепродукты разных способов приготовления - слабосоленые, горячего и холодного копчения. В ассортименте также есть крупнозернистая красная икра, которая богата витаминами А, Д и фолиевой кислотой.

Красную икру можно по достоинству назвать королевой новогоднего стола. Не бойтесь покупать её заранее, ведь этот морской деликатес можно заморозить и приберечь до 31 декабря. В холоде рыба и икра сохраняют свои полезные качества.

Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» открыта для мурманчан и жителей области с 15 по 19 декабря включительно. Она расположена в павильоне «МурманЭКСПОцентр» на проспекте Кольском, 51.

 

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