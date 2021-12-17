ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Классификация характеров от Марины ТабейкинойГубернатор Андрей Чибис вновь проведёт «гибридную прямую линию» в телеэфире и соцсетях
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.21 19:30

«Икра и рыба Камчатская» - с ярмарки на новогодний стол!

До Нового года остались считанные дни. Многие хозяйки уже задумываются над тем, какие блюда поставить на праздничный стол. Помочь решить эту проблему готова выставка–продажа «Новогодняя ярмарка».

Традиционная ярмарка «Икра и рыба Камчатская» радует мурманчан перед Новым годом, ведь нет такой семьи в нашей стране, которая не украшает праздничный стол блюдами из деликатесной рыбки.

- Никаких добавок там нет, а на вкус рыбка очень хорошая. И вкусная чавыча. Я очень довольна. Обслуживание хорошее, мальчики вежливые всегда. Так что я довольна, - благодарят сотрудников прилавка горожане.

- Беру чавычу свою любимую, - говорит мурманчанка. - Мне нравится. Она вкусная нежная.

На ярмарке продают только дикую рыбу, а не выращенную в особых условиях. Поэтому она богата питательными веществами и витаминами.

На ярмарке представлен огромный выбор морских деликатесов: белорыбица, нерка, омуль, палтус и, конечно же, чавыча - царица лососевых рыб. Предложены морепродукты разных способов приготовления - слабосоленые, горячего и холодного копчения. В ассортименте также есть крупнозернистая красная икра, которая богата витаминами А, Д и фолиевой кислотой.

Красную икру можно по достоинству назвать королевой новогоднего стола. Не бойтесь покупать её заранее, ведь этот морской деликатес можно заморозить и приберечь до 31 декабря. В холоде рыба и икра сохраняют свои полезные качества.

Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» открыта для мурманчан и жителей области с 15 по 19 декабря включительно. Она расположена в павильоне «МурманЭКСПОцентр» на проспекте Кольском, 51.

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Почти 1 млн вакансий за год, «удалёнка» бьёт рекорды, зарплаты более 300 тысяч рублей, самозанятые как новая нефть – рынок труда 2021 года по версии hh.ru СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:46
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане и гости города-героя! Снова с Вами Юлия Бурак (девичья фамилия Смирнова), заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:32
Здравствуйте, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе, гости города-героя! От своего имени, имени БОЛЬШОГО специалиста в области ПЕДАГОГИКИ, имени всего прославленного коллектива МБОУ КШМ говорю
Комментарий к новости:Депутаты горсовета Мурманска утвердили доходы и расходы на 2022 год
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:24
Здравствуйте, Руслан Владимирович! Вас приветствует в моем лице весь коллектив прославленной МБОУ КШМ, МБОУ - обладателя гранта в СВЯЗИ с НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ! Мы, администрация МБОУ
Комментарий к новости:«Проще говоря» - Руслан Назаров расскажет о ситуации в регионе и о личной жизни
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:30«Врачи-герои». Научно-популярная программа (12+)05:25«Tele Travel». Информационная программа (12+)05:35«Хочу как Бриджет». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Цены на белокочанную капусту пошли вверх-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 35 копеек, доллар подрос на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощён доступ социально ориентированных НКО к субсидиям из областного бюджета
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика