«Икра и рыба Камчатская» - затовариваемся деликатесами на праздники

Для всех любителей дальневосточных деликатесов есть важная информация. Камчатская рыба снова в Мурманске. Выставка-продажа уже началась, спешите купить.

Огромный выбор дальневосточной рыбной продукции представлен на традиционной ярмарке «Икра и рыба Камчатская». Здесь свежие и вкусные деликатесы, которые не найти в других магазинах нашего города.

- Всегда беру. Хожу на ярмарку, всегда беру всё, покупаю, - делится своей радостью мурманчанка.

- Мне нравится чавыча. Она мягонькая и хорошо очень сделана, - отмечает качество рыбы постоянная покупательница.

- Дело в том, что они свежую привозят, сразу сделанную. А у нас здесь нет такой рыбы, какую они привозят, - замечает очередная гостья выставки-продажи.

Огромный выбор чавычи слабосоленой, горячего и холодного копчения. А также белуга, нерка, скумбрия, омуль и тунец, кижуч, белорыбица и конечно, наисвежайшая красная икра чавычи.

- Я всегда беру окунь горячего копчения, очень хороший. На этой ярмарке я уже несколько раз беру, поэтому за этим я пришла и сегодня, - поясняет свой визит на выставку северянка.

- Купила икорки, чавычи и белорыбицы. Всё супер, - делится своей радостью горожанка.

Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» открыта для посетителей с 3 по 7 марта. Она работает в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольский, 51.

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