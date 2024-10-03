Осень – самое время заряжаться витаминами, чтобы провести зиму бодрыми и здоровыми. Лучший способ, чтобы не пить пилюли, питаться полезными продуктами, например, рыбой. И в Мурманске отличный ассортимент богатой витаминами и минералами рыбы можно найти на выставке «Икра и рыба Камчатская».

Дальний Восток - сокровищница с удивительными морепродуктами и уникальными видами рыб, которые представлены на выставке в Мурманске. «Икра и рыба Камчатская» снова радует северян морскими деликатесами холодного и горячего копчения. Здесь можно приобрести королевский лосось, масляную рыбу, тунца, палтуса, горбушу, омуля, кижуча и даже рыбу-меч. Попробуйте их и влюбитесь в их вкус навсегда.

- Рыба вся хорошая, всегда. А самая вкусная чавыча. У нас же её никогда не было и нет. Поэтому за ней все стоят.

- Жене нравится чавыча. Вот её и беру.

Дальневосточные деликатесы славятся не только ярким незабываемым вкусом. Морская дикая рыба и икра насыщены витаминами. Например, чавыча - ценный источник Омега-3 и 6, витамина D, белка, фолиевой кислоты. А ещё представленную камчатскую рыбу коптят только на натуральных опилках яблони, вишни и груши. Это сохраняет вкус и полезные вещества.

- Чавычу беру.

- Вкусная?

- Вкусная.

- А что делаете с ней?

- Она на бутерброд и всё. Готовая к употреблению. Можно положить в морозилку, ей ничего не будет. Потом достаешь, нарезаешь…

- Беру здесь белорыбицу, потому что в других магазинах её нет.

Жители и гости города могут насладиться вкусами дальневосточных деликатесов. Блюда из этих продуктов станут достойным украшением любого стола. Приобрести камчатские рыбу и икру можно по адресу6 г. Мурманск, Кольском проспект, 51 (в здании «МурманЭКСПОцентра) - по 6 октября включительно.

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