«Икра и рыба камчатская» снова в Мурманске!

Ставший традиционным для Мурманска стенд «Икра и рыба камчатская» снова радует северян уже полюбившимися рыбными деликатесами и новинками на «Осенней ярмарке», которая в эти дни проходит в павильоне «Мурманэкспо».

Более тридцати наименований и способов приготовления горячего и холодного копчения, слабой соли и различных маринадов, весь улов самый свежий. За прилавком - производители, готовы рассказать о товаре все, от даты вылова до тонкостей рецептуры. Натуральные, копченые и слабосоленые: чавыча сразу нескольких видов, кижуч, нерка, белорыбица, омуль, иваси, байкальский омуль, белуга и другая камчатская рыба и, конечно, царица стола - зернистая красная икра чавычи, свежая, упругая и невероятно вкусная.

Особый деликатес - белуга, саворин и редкий глубоководный клыкач. Все приготовлено по оригинальной технологии, с использованием только натуральных ингредиентов.

Несмотря на богатый ассортимент рыбы, на любой вкус и кошелек, павильон «Икра и рыба камчатская» в каждый свой приезд в Мурманск угощает мурманчан новинками. А вот самой популярной у мурманских покупателей признаны три новинки - чавыча холодного копчения, слабосолёного копчения и белорыбица.

Рыбные деликатесы с камчатки для северян - настоящий праздник. И у каждого свои рецепты, как ее вкуснее и правильнее съесть.

Купить икру и рыбу камчатскую можно со 2 по 6 октября на «Осенней ярмарке» в павильоне «Мурмаэкспо» по адресу: проспект Кольский, 51.