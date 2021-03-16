Чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр и режиссер Илья Авербух провёл мастер-класс для юных фигуристов в Оленегорске. Известный спортсмен рассказал ребятам о важности психологического настроя перед выступлением и дал ценные рекомендации, как справиться с волнением.

Участие в мастер-классе приняли более семидесяти девчонок и мальчишек из разных городов Мурманской области. Более трёх часов мастер спорта обучал юных северян искусству фигурного катания.

Илья Авербух отметил, что самое главное – это мотивация, ведь без неё результата достичь будет сложно.

Целый день знаменитый спортсмен потратил на общение с учащимися и родителями, а уже вечером побывал на смотровой площадке Оленегорского карьера.

Поклонники остались в восторге от методов преподавания известного фигуриста и надеются, что это был не последний визит чемпиона в Заполярье.