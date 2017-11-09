Илья Баланов, мастер спорта, «зафанарел» от тайского бокса

Спортсмены из Мурманска в очередной раз достойно представили наш край на международных соревнованиях. На состязании «Джи-ПРО» (GPRO-REGION150) по тайскому боксу, проходившем в Московской области, мурманчанин Илья Баланов получил «золото». Несмотря на свой достаточно юный возраст, наш спортсмен уже несколько лет выступает на профессиональной арене.

Тайский бокс – древнее боевое искусство Таиланда. В последние годы оно становится всё более популярным и в нашей стране. Профессионально заниматься этим видом спорта в Мурманске стали сравнительно недавно. Но северяне уже зарекомендовали себя, как сильные соперники. Недавно с международных профессиональных соревнований «GPRO-REGION150», прошедших в Московской области, мурманчане привезли заслуженную победу. В напряженном поединке спортсмен Илья Баланов одолел противника из Москвы Арсланали Магомедова.

- Бой был не сказать, чтобы очень тяжелый, но хороший, - вспоминает Илья Баланов, мастер спорта по тайскому боксу, 4-кратный победитель первенства России, победитель первенства мира. – С моим соперником я показал хороший бой.

Сыном очень гордится отец Алексей Баланов, он же и его тренер. Бой действительно получился ярким. По его словам, телевизионные рейтинги 11 боёв спарринг Ильи и его противника признали самым зрелищным.

- Этот турнир очень серьёзный в плане профессионального спорта. У нас таких турниров два – «Джи-ПРО» и «Рашен Челендж», которые регулярно транслируются по телеканалам «МАТЧ-ТВ» и «Боец», - рассказывает Алексей Баланов, мастер спорта международного класса по кикбоксингу. Всё очень серьёзно. Сейчас мы занимаемся с Ильёй, он является первым профессионалом в Мурманской области.

Любая победа даётся нелегко, поединку, который длится несколько минут, предшествуют годы тренировок. Илья занимается тайским боксом с детства. Сейчас ему 20 лет и он намерен заняться тренерской деятельностью, чтобы открывать мир спорта для юных мурманчан.

- Начал я заниматься спортом в детстве. Сначала осваивал кикбоксинг, потом плавно перешёл на тайский бокс, - рассказывает Илья Баланов, мастер спорта по тайскому боксу, 4-кратный победитель первенства России, победитель первенства мира. - Как-то увидел по видео в интернете, посмотрел, и переключились на тайский бокс. Увлёк он меня своей жёсткостью, разнообразием. Можно сказать, что я «зафанател» от этого вида спорта. Впрочем, завершать спортивную карьеру молодой человек ещё не собирается. Он будет примером для своих учеников. Молодой тренер, который как раз сейчас набирает в группу мальчиков и девочек, уверен, что тайский бокс подходит даже для младших школьников. Это единственный вид единоборств, где практически невозможно отправить противника в нокаут или как-то покалечить его.