Илья Байдак хочет удивить мурманчан яркими красками

Илья Байдак, известный многим жителям заполярной столицы по уличным рисункам на домах и трансформаторных подстанциях, теперь привносит в мир больше красоты. Сейчас художник готовится к персональной выставке, на которой предъявит зрителям новый стиль живописи, который он придумал.

Корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова решила раньше всех познакомиться с новым работами Ильи и пришла к нему в студию.

Илья всегда находится в поиске себя, экспериментируя с различными направлениями. Именно так мурманский художник, вдохновленный декораторской деятельностью, создал новый стиль в живописи, назвав его «текстуризм».

Илья Байдак, артист: «Это особенное направление, вдохновленное декоративным искусством. Не знаю, как правильно сказать, декораторской деятельностью с багажом знаний об изобразительном искусстве».

Пару лет назад Илья знакомил поклонников с текстуризмом на первой персональной выставке. Сейчас он готовит новую экспозицию, где покажет картины, выполненные в этом же стиле, но на необычных поверхностях. Вообще, Илья удивлять умеет. Многим мурманчанам и жителям других городов он знаком по стрит-арту. Наш художник создает произведения искусства ещё и на городских пространствах, например, трансформаторных подстанциях и фасадах.

Илья Байдак, артист: «Я это инициировать пытался, сколько лет подряд, и мне кажется, что это произошло. Я надеюсь, будет происходить, потому что проект интересный».

Илья надеется, что этот проект получит продолжение. Ведь нашему городу не хватает ярких красок, заряжающих позитивным настроем. И что, если не искусство поможет это сделать? При этом молодой человек считает, что сегодня оно должно быть не просто красивым, а умным.

Илья Байдак, артист: «В то время, как ты просишь «Алису» какую-нибудь картину нарисовать, например, порт, она выдает её меньше, чем за секунду, говорить о каком-нибудь искусстве, связанным с классическим, смешно. Есть мозг, лучше им заняться, а не набиванием руки на портретах».

Именно этим Илья и занимается, создавая персональную выставку. Недавно он переехал в новую студию, где творит свои произведения, которые скоро представит миру. Он уверен, что сможет удивить поклонников интересными работами. А мы в свою очередь, ждём открытия экспозиции, чтобы рассказать об этом событии зрителям «Арктик-ТВ».