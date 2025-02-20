Илья Феничев: о #МурманГрафф – о социокультурном проекте

В отделении по работе с молодёжью Мурманска с февраля этого года стартовал проект #МурманГрафф. В его рамках в каждый понедельник и пятницу с 15.00 до 18.00 у молодёжи от 14 до 23 лет областного центра есть возможность заниматься со специалистом по работе с молодёжью по трём направлениям «TAGGING», «THROW-UP», «GRAFFITI».