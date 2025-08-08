Илья Виноградов и Дарья Высоцкая: «Алые паруса» слова - 15 лет навигации в мире литературы

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - капитан фестиваля Илья Виноградов и старпом Дарья Высоцкая делятся своими мыслями о новых форматах и смыслах литературного мероприятия, о том, как выбирают будущих звёзд и зачем писателю успех, о судьбе авторской песни и трендах современной прозы.

Романтика, взросление и литературные горизонты — в новом выпуске программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» погружаемся в мир фестиваля, вдохновлённого легендой об «Алых парусах». Что сохраняет его магию спустя 15 лет? Каким будет юбилейный сезон, кто станет его героями?

И, конечно, раскрывают все секреты: даты юбилейного фестиваля, имена и площадки, где он будет проходить.