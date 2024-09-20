Илья Виноградов и Дарья Высоцкая: о XIV форум-фестивале «Капитан Грэй»
В программе фестиваля - творческие мастерские, семинары и мастер-классы, экскурсии по Мурманску и русской Арктике, выступления крупных писателей, критиков и издателей и многое другое.
Самых ярких и талантливых участников ждут публикации в журналах и рекомендации на другие мероприятия крупнейшего в стране Содружества литературных фестивалей России, а также на фестивали «Осиянное слово» и «Покровский Собор».
В качестве приглашённых ведущих творческих мастерских под председательством поэта и прозаика Алексея Витакова (г. Москва) ожидаются поэт Нина Ягодинцева (г. Челябинск), поэт и издатель Арсений Ли (г. Москва), поэт Алла Поспелова (г. Москва), поэт Андрей Звягин (г. Москва) - и не только…
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Илья Виноградов, руководитель оргкомитета фестиваля, и Дарья Высоцкая, директор фестиваля «Капитан Грэй», расскажут подробно о программе форума, его участниках.