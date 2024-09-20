Илья Виноградов и Дарья Высоцкая: о XIV форум-фестивале «Капитан Грэй»

Четырнадцатый форум-фестиваль «Капитан Грэй» состоится 26-29 сентября в Мурманске. Он объединит больше 120 участников со всей страны - писателей, актёров, авторов-исполнителей, редакторов журналов, издателей.

В программе фестиваля - творческие мастерские, семинары и мастер-классы, экскурсии по Мурманску и русской Арктике, выступления крупных писателей, критиков и издателей и многое другое.

Самых ярких и талантливых участников ждут публикации в журналах и рекомендации на другие мероприятия крупнейшего в стране Содружества литературных фестивалей России, а также на фестивали «Осиянное слово» и «Покровский Собор».

В качестве приглашённых ведущих творческих мастерских под председательством поэта и прозаика Алексея Витакова (г. Москва) ожидаются поэт Нина Ягодинцева (г. Челябинск), поэт и издатель Арсений Ли (г. Москва), поэт Алла Поспелова (г. Москва), поэт Андрей Звягин (г. Москва) - и не только…

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Илья Виноградов, руководитель оргкомитета фестиваля, и Дарья Высоцкая, директор фестиваля «Капитан Грэй», расскажут подробно о программе форума, его участниках.