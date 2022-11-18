Илья Виноградов: о том, как индийские студенты узнали о литературе Мурманской области

Недавно литературные проекты, реализуемые в Кольском Заполярье, презентовали в одном из крупнейших вузов Индии - Университете Джавахарлала Неру. Представление проектов состоялось в рамках организованной при поддержке посольства России в Индии встречи студентов и преподавателей Центра изучения русского языка университета с поэтом, журналистом, руководителем мурманского отделения Союза писателей России Ильей Виноградовым.

Наш земляк рассказал участникам мероприятия о литературе Кольского Заполярья, основных проектах, включая Арктическую литературную премию имени В.С. Маслова и мурманский литературный фестиваль «Капитан Грэй». Гости встречи увидели запись Первого арктического литературного пленэра «Поэтическое место силы», записанного в рамках фестиваля в Териберке и собравшего лучших российских поэтов - экспертов и лауреатов фестиваля «Капитан Грэй».

А библиотека вуза получила в подарок книги писателей Мурманска, в том числе уникальную антологию поэзии Кольского края, составленную поэтом и прозаиком Дмитрием Коржовым и увидевшую свет в прошлом году благодаря поддержке правительства Мурманской области.

Почему Индия? Каких русских писателей знают в Дели? Знают ли они о Кольском полуострове? На эти вопросы даёт ответы и делится впечатлениями от этой необычной миссии в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» поэт, журналист, руководитель мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.