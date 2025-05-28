Илья Задира и БесГрамотный: добро пожаловать отсюда

Сегодня рэп - один из самых популярных жанров современной музыки. Почему он стал популярен, если музыки в нём немного? Что это за культурный феномен? Применительно к жанру рэпа всё дело не в музыке, а в смыслах.

«Добро пожаловать сюда» — это рэп-тусовка Мурманска, в которой участвуют местные представители хип-хопа.

Сегодня рэп - один из самых популярных жанров современной музыки. Почему он стал популярен, если музыки в нём немного? Что это за культурный феномен? Применительно к жанру рэпа всё дело не в музыке, а в смыслах.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Илья Задира, «растафарианин», и БесГрамотный, «рэпчина с берегов Мурманска», раскрывают секреты популярности современной культуры.