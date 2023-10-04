«Именем Петра»: в Полярном открылась уникальная выставка из фондового собрания Государственного музея истории Северной столицы

Город воинской славы и великий император связаны удивительными историческими фактами. И речь не только об экспозиции, но и событиях трёхвековой давности.

Построенный по европейским канонам, но с российской душой, город на Неве и сегодня считается одним из самых красивых в мире. В историко-краеведческом музее Полярного открылась выставка, посвящённая Петру Первому и его главному детищу – Санкт-Петербургу.

Уникальность экспозиционных материалов в том, что на них город первозданный, выполненные в 1980-х годах А.К. Корниловым копии гравюр XVIII века отличаются особой точностью.

Сегодня, признаются историки и искусствоведы, из-за Великой Отечественной войны и длительной блокады в Петербурге почти не осталось оригинальных архитектурных элементов.

Артём Бильчук, научный сотрудник выставочного отдела Государственного музея истории Санкт- Петербурга: «Но ценность всей истории в том, что ленинградская школа реставрации смогла воссоздать в точности – это небывалый уровень, признанный международным. И всё, что было утрачено, смогли в точности восстановить».

Что касается выставки «Именем Петра»: на земле Кольской предметы из фондового собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга впервые, Полярный стал первой экспозиционной площадкой, а в ноябре насладится графическими работами, афишами, открытками, скульптурой и многим другим смогут жители и гости Мурманска. А пока – в зале города воинской славы для ознакомления доступно более 55 уникальных материалов.

Марина Модина, хранитель фонда тиражированной графики Государственного музея истории Санкт- Петербурга: «Тут мы поняли, что можно разделить на периоды: показать имперский период – то, с чего начинался Петербург, потом уже советский период. Получилось две зоны».

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Действительно, узнаю пейзажи. Неоднократно был в Петербурге, угадываются очертания Васильевского острова, конечно, медный всадник – у всех на виду и на языке, все знают, все видели».

Ровно три века назад взгляд императора обратился и на Кольскую землю, здесь Пётр Первый увидел возможности для особого промысла.

Наталья Сергеева, заведующая выставочно-оформительским отделом Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «По указу Петра в 1723 году здесь было организовано китоловное производство, Екатерининская гавань и одноименный остров, предположительно, названы в честь супруги Петра – Екатерины Первой».

Посетить экспозицию родом из Санкт-Петербурга в музее Полярного можно до 29 октября включительно.