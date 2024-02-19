Именитые хоккеисты посетили в очередной раз Мурманскую область в рамках национальной программы «Красная машина»

В течении нескольких дней они передавали свой опыт подрастающему поколению.

Тренировочный сбор «Красная машина» в Заполярном проходит уже в 6-й раз и, конечно, это особенное время для маленьких спортсменов. К слову, самому младшему из них 5 лет.

Маленький Семён, по словам тренеров, старается ни в чём не отставать от своих старших товарищей. Падает и снова поднимается. Как и следует делать настоящему спортсмену.

«Красная машина», организованная Федерацией хоккея России и компанией «Норникель» для подрастающих хоккеистов Печенгского округа, проходила с 16 по 18 февраля. Всего в ней приняли участие около ста ребят из Заполярного, Никеля и Спутника.

Алан Папанцев, начальник управления общественных связей КГМК: «Многолетнее партнёрство «Норникеля» с Федерацией хоккея России опирается не только на профессиональный хоккей, но и на любительский, и детский. Из основных партнёров детского спорта является национальная программа «Красная машина», которая уже не первый год реализуется в Заполярном. В Норильске тоже проходят сборы. И результат, в принципе, виден на лицо».

Именитые спортсмены, прибывшие в Заполярный в рамках программы, отмечают значительный уровень организации тренировочных сборов, выделяя хорошую инфраструктуру.

Никита Филатов, победитель и серебряный призёр Чемпионата мира среди юниоров, двукратный бронзовый призёр Молодёжного чемпионата мира, выступавший в клубах НХЛ и КХЛ: «В любом случае стоит отметить «Норникель», потому что всё это происходит благодаря этой компании. Честно говоря, я очень приятно удивлён, потому что всё здесь на высшем уровне: и лёд, и качество льда. Каток и прилегающие территории, шатёр, раздевалки - всё действительно очень солидного уровня. Сама организация крутая. Дети все экипированы в майках, в форме».

Никита Филатов, за спиной которого не один выигранный чемпионат, на предложение принять участие в «Красной машине» отреагировал с воодушевлением.

Никита Филатов, победитель и серебряный призёр Чемпионата мира среди юниоров, двукратный бронзовый призёр Молодёжного чемпионата мира, выступавший в клубах НХЛ и КХЛ: «Мне очень нравятся такие мероприятия, связанные с детьми, с детским спортом, потому что это много эмоций и позитива. Плюс, я играл и знаю тренеров, которые здесь работают, знаю руководителей Федерации, которые тоже здесь присутствуют. Это действительно хорошая и добрая история, правильная. Не задумываясь, сразу согласился».

Традиционно сборы проводят в формате тренировок в зале спорткомплекса и на льду крытого корта. В рамках программы фестиваля хоккея все желающие могли увидеть игру трёх возрастных групп участников сборов. Ребята демонстрировали приобретённые умения, а тренеры из Федерации хоккея давали им обратную связь.

Константин Рачков, сотрудник Федерации хоккея России, начальник отдела по проведению детских-юношеских соревнований: «В первую очередь мы обратили внимание на общефизическую подготовку, использовали зал «Дельфин». Привезли оборудование и давали упражнения, которые будут способствовать юным хоккеистам на ледовой арене».

Ценный опыт во время таких фестивалей получают и наставники юных хоккеистов. Для всей области такой вклад в молодых спортсменов ––инвестиция в будущее региона.

Андрей Кузнецов, глава Печенгского муниципального округа: «Дать оценку или переоценить это мероприятие – невозможно, потому что сбор проходит три дня, впечатления и эмоции у детей останутся ещё на долгие месяцы. И, конечно, это прекрасная возможность для маленьких детей и спортсменов прикоснуться к звёздам мирового хоккея, великим звёздам, поучиться, получить опыт».

Что уж говорить о родителях, которые счастливы доверить своих чад таким опытным спортсменам.

Эдуард Куценко, папа участницы проекта «Красная машина»: «Ульяна очень сильно ждала этого мероприятия, потому что, во-первых, новые впечатления, новые люди. Ей это поможет и стимулирует к дальнейшему совершенствованию».

Ольга Чернышева, мама участника проекта «Красная машина»: «Это очень хороший опыт для детей, потому что каждый раз после тренировочного сбора мы видим как повышается уровень тренировок и уровень техники у ребёнка. И все ребята – они вдохновленные, заряженные после тренировочного сбора. И очень классное событие, здорово, что мы имеем возможность в нём участвовать».

Ну и каждый маленький хоккеист точно будет помнить, как когда-то - в далёком 2024 году их тренировали чемпионы.

Максим Пафнутьев, участник национальной программы «Красная машина»: «Это было круто, мы многому чему научились».

Артём Чернышев, участник национальной программы «Красная машина»: «Игра очень хорошая была».

Артём Зорин, участник национальной программы «Красная машина»: «Игра прошла отлично, мне всё понравилось. За эти три дня я научился подбрасывать шайбу вверх, финтить. «Красная машина» меня много чему научила».

Приезд «Красной машины» ежегодно ждёт вся область.

Любовь Черепанова, депутат Мурманской областной Думы: «Огромное спасибо компании «Норильский Никель», огромное спасибо Кольской металлургической компании, Федерации хоккея за то, что, действительно, такие высококлассные профессионалы приезжают к нам и показывают мастер-класс нашим детям, учат их как правильно играть в хоккей. Я считаю, что это огромное достижение для нашего округа и мы с каждым годом видим, что уровень профессионализма у ребят растёт».