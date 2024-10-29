Именитые шеф-повара угощали северян изысканными блюдами и учились выживать в тундре

Шеф-повара мишленовских ресторанов приехали в Мурманскую область, чтобы приготовить три блюда из добытых на просторах тундры ингредиентов. А не угодить в лапы арктических хищников участникам помогали эксперты по выживанию.

Два топовых шеф-повара Денис Крупеня и Анатолий Деренчук провели 32 часа вдали от цивилизации. В тундре они готовили блюда, которые оценивали на вкус местные жители. Это были севиче из гребешка с летним соусом из таволги, огурца и можжевельника, перлотто с морским ежом, трубачом и гребешком, панкейк с чёрничным облаком, морошкой и морсом, севиче из гребешка и трески, грибной суп с драником и сабайон с ягодами.

Именитые гости не только готовили, наслаждаясь природой арктического региона, но и пытались выжить среди диких зверей.

Они научились взбираться на сопки, организовывать место для ночлега без палаток и ловить местных морских обитателей: ежей и гребешков.