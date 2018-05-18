Именно им приходится лечить самые тяжелые ранения и переломы

Специалисты одного из древнейших разделов клинической медицины 20 мая отметят свой профессиональный праздник. В преддверии праздника травматологи Мурманской областной больницы рассказали о специфике своей работы и показали, как устроено отделение изнутри.

Травматолого-ортопедическое отделение Мурманской областной больницы по праву считается одним из самых продвинутых и технически оснащенных клинических подразделений медицинского учреждения. Врачи выполняют сложнейшие операции с применением современных методик. Многим пациентам здесь буквально спасли жизнь и сохранили способность передвигаться.

- Попала я в аварию, столкновение там с летальными исходами. Привезли меня сюда аж с Полярных зорей, - рассказывает Наталья Игнатьева, пациентка. - Доктор не растерялся, сразу меня собрал, операцию провёл. Сейчас все хорошо, срастается. Поступила я сюда месяц назад, лечил меня врач Кондратенко Артур Александрович. Считайте, спас ногу мою, буду ходить, сегодня будет первый подъем.

Помимо срочных операций врачи исправляют неправильно сросшиеся переломы, лечат плоскостопие, протезируют суставы. По мнению амбициозных специалистов, отделение может посоперничать со столичными и западными клиниками.

- У нас и оборудование есть и условия, есть, конечно, свои нюансы, но в основном мы очень приближены к западным показателям, - делится Артур Кондратенков, врач травматолог-ортопед Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. - В плане того, что шагнуло, особенно шагнуло, наверное, последние 40 лет вот такое развитие бурное идёт. Сейчас мы, можно сказать, на пике своих возможностей и что-то такое радикально новое в травматологии, наверное, будет сложно придумать. Сейчас доступно почти всё и у нас в больнице практически все методы лечения травматологические доступны.

Травматология считается одной из основополагающих врачебных специальностей и неспроста. В древние времена повреждения нередко приводили к гибели пострадавшего человека.

- Как только появился человек, появились у него и травмы: или бегал, или получал ожоги от костра, или обморожение - это всё является травмой, - говорит Анатолий Сухочев, врач травматолог-ортопед высшей категории, почетный работник здравоохранения Мурманской области. - Поэтому им приходилось оказывать друг другу помощь. И с тех времён происходит постепенная эволюция этой профессии, постепенно развивается. В последнее время, конечно, её развитие происходит очень быстро. Даже за мой относительно не большой период работы произошли грандиозные изменения в этой профессии.

В травматолого-ортопедическом отделении мурманской областной больницы трудятся 9 врачей. И всё же основной присмотр за больными осуществляют медсёстры. Они помогают пациентам прийти в себя после операций, учат буквально званого ходить и держаться на ногах, следят за состоянием каждого подопечного и вовремя выполняют все назначенные процедуры. Так же, преданные своему делу, девушки регулярно соревнуются в профессиональном мастерстве с коллегами из других больниц. В этом году медсестра учреждения Оксана Минакова заняла в таком конкурсе первое место.

- У нас медсестры в отделении умеют делать практически всё, - делится Оксана Минакова, постовая медсестра травматолого-ортопедического отделения Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. - Т.е. любая из них может работать в перевязочной, может работать в процедурном кабинете, может наложить гипс. Всё что угодно. В субботу-воскресенье, даже когда меня нет, выполняют функции инструктора ЛФК.

20 мая врачи-травматологи отмечают свой профессиональный праздник. Благодаря их упорству и профессиональным навыкам многие из пациентов, получивших увечья, теперь могут, как и прежде ходить, работать и вести полноценную жизнь.