Именные стипендии губернатора будут получать 248 студентов колледжей и техникумов области

Получателями именной стипендии губернатора станут 248 студентов колледжей и техникумов области, которые в течение прошлого года учились на «отлично». Они будут получать по 10 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, стипендиальная поддержка студентов-отличников учреждений среднего профессионального образования реализуется в области с 2022 года. В прошлом году получателями губернаторских стипендий были 236 студентов.

Помимо этого, 20 студентов заполярных колледжей станут получателями стипендии правительства России. Новая мера поддержки, реализуется с этого учебного года. Такие выплаты назначаются ребятам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», а также имеющим личные достижения во внеучебной деятельности.

Ежемесячно девушки и юноши будут получать 5600 рублей.