Иметь свой уютный уголок мечтает каждый, но выбирать жильё нужно с умом

Рынок недвижимости постоянно меняется и не только в плане цен, но и трендов.

Покупка жилья – одно из самых ответственных решений в жизни многих россиян. Ведь мы выбираем не просто ночлег, а свой угол, где хотим жить долго, счастливо и комфортно. Но это очень дорогостоящая покупка. Так, в прошлом году в Мурманске средняя цена за квадратный метр жилья была примерно 83 тысячи рублей, а сегодня уже – 93, отмечают специалисты регионального управления Росреестра.

Следующей по дороговизне идёт недвижимость в Кировске и в Коле. Но пока поговорим о жилье в областном центре.

Сейчас основные покупатели – это те, кто обращается с альтернативными сделками. К примеру, когда семья продаёт двушку и приобретает трёхкомнатную квартиру. Риелторы отмечают, чаще люди предпочитают покупать жильё уже с ремонтом или максимально готовое для проживания, где нужно обновить лишь часть помещений.

Маргарита Лазарева, руководитель агентства недвижимости: «Самые оптимальные, часто встречающиеся запросы на квартиры с большой кухней. Это скорее 9-тиэтажные дома, нежели наши «хрущевки», возможно «сталинки». Анализ развивающегося рынка в других регионах, мы видим, что люди хотят большую кухню, комфортную лоджию, хороший подъезд и придомовую территорию. Это такие стандартные человеческие пожелания, почему бы и нет? Конечно, квартира во вставке или большей площади будет предпочтительной».

А где сейчас предпочитают приобретать жилье? В центре города, где все под рукой, или в спальных районах - без лишнего шума и происшествий?

Маргарита Лазарева, руководитель агентства недвижимости: «Раньше Октябрьский округ был самым предпочитаемым, менее – Первомайский, на третьем месте – Ленинский. Потом Октябрьский с Первомайским сравнялись, а когда буквально пару лет назад стали приезжать рабочие, которые базируются в Ленинском районе и Росляково, у нас выросла стоимость аренды в этом районе. Соответственно зашли инвесторы с меньшей стоимостью на покупку, нежели в Первомайском и Октябрьском районах и стали приобретать квартиры в Ленинском, которые также хорошо сдаются. В принципе, активность сохраняется по всем районам».

Дорогостоящие квартиры высокого класса всё дольше ждут своего покупателя. Ведь северяне не спешат влезать в большие кредиты ради мнимой статусности. Чаще люди обращаются к специалистам по недвижимости с вопросами использования льготных программ.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «Это продление программы в части льготной семейной ипотеки, которая предоставит возможность жителям нашего региона тоже ей воспользоваться. Определьный размер кредита составляет по нашему региону 6 млн рублей. Также хотела бы обратить внимание на то, что очень востребована «Арктическая ипотека». За полугодие этого года подано уже 700 заявлений, по которым принято положительное решение о государственной регистрации. Также не отстает военная ипотека – 280 таких обращений уже было подано».

Приятный момент, что наши жители внимательно относятся к безопасности. Важный способ защиты от мошенничества с недвижимостью – заявление на запрет совершения регистрационных действий без личного участия владельца. Его можно оформить через портал «Госуслуги» или лично в МФЦ.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «Мы наблюдаем рост, увеличение количества обращений по подаче документов заявлений с просьбой не совершать регистрационных действий. Если в прошлом году это было 200 с небольшим заявлений за целый год, то в первом полугодии этого года – порядка 1300 обращений. Этот показатель не говорит о том, что у нас увеличилось количество мошеннических действий, а говорит, что наши граждане становятся более грамотными, знают, как защитить свои объекты недвижимости».

Отметим, что сейчас многие северяне активно интересуются загородным жильём. Рост на приобретение индивидуальных жилищных, садовых и дачных домов уже порядка 20%. Причём, если смотреть по региону, то большей популярностью пользуются участки в Кандалакше, затем в Кольском районе, Мурманске и Мончегорске.