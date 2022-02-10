1408 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (835), Оленегорске (254) и Североморске (78).

Иммунитет, полученный в результате перенесенного варианта коронавируса «дельта», не защищает от заражения «омикрон»-штаммом. Об этом ТАСС сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, иммунитет после перенесенного «омикрон»-штамма не защитит от других штаммов. «А вакцинированные защищены от «дельты», но от «омикрона» уже значительно слабее. Самым полным иммунитетом ко всем штаммам обладают люди, привитые вакцинами на основе уханьского штамма и переболевшие «омикроном», — добавил Жемчугов. Штамм коронавируса обозначенный греческой буквой «омикрон», был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, «омикрон»-штамм выявлен в 84 регионах России.