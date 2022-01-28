501 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+252), Североморск (+88) и Мончегорске (+37).

Следующие две недели будут тяжёлыми по заболеваемости COVID-19 и прожить их надо с умом, заявил РИА «Новости» врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. «Ещё по COVID после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас ещё и «омикрон» наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше», — сказал он.

По словам специалиста, сложно спрогнозировать, до каких максимумов поднимется заболеваемость. Эксперт подчеркнул, что в это время каждому нужно защищать себя от вируса и носить маски, хотя от них все уже устали.

Накануне в России выявили почти 89 тысяч инфицированных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на штамм «дельта» сейчас приходится около 48, процентов а на «омикрон» и другие варианты коронавируса — 52 процента.

Иммунизация остаётся самым надёжным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг около 64 процентов.