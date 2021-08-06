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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.21 19:30

Иммунизация позволяет не допустить обострения эпидемической ситуации в войсках – Сергей Шойгу

236 новых случаев заболевания выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+121), Кольском районе (+23) и Североморске (+21).

Пока Минздрав РФ стремится выполнить план по прививкам, российские Вооруженные силы полностью завершили вакцинацию. Повторные прививки сделали 34 тысячи человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время осмотра завода «Красмаш».

Всего же от коронавируса в армии привиты почти полтора миллиона человек. «Пока «ковиддиссидентов», или, как их ещё называют, «антивакцинеров» у нас нет. Надеюсь, что так будет и дальше, поскольку все понимают, что задачи, которые стоят перед Вооруженными силами, не предполагают каких-то дополнительных рисков, их и так хватает, самых разных, и много», — заключил Шойгу.

По словам министра, иммунизация позволяет не допустить обострения эпидемической ситуации в войсках.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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