Иммунолог заявляет, что в настоящее время наблюдается ослабление противоэпидемиологических мер и низкий уровень вакцинации

11 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (6), Мончегорске (1) и Кандалакше (1).

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал хрупким баланс между ситуацией с распространением коронавируса в России и ослаблением ограничительных мер. Так он прокомментировал «Известиям» данные Минздрава о спаде заболеваемости COVID-19 в стране.

«В настоящее время мы можем наблюдать снижение уровня заболеваемости, темпы невысокие, но нужно помнить о балансе, который сейчас возник, — с одной стороны, заразность вируса, а с другой — меры. Так вот этот самый баланс очень хрупкий. Для того чтобы этот он перешёл из противоэпидемической формы в проэпидемическую, много не нужно. Небольшие колебания факторов способны увести баланс в противоположную сторону», — указал эксперт. По его словам, в настоящее время наблюдается ослабление противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации, а также снижение коллективного иммунитета.