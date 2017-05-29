Имперский штурмовик встречал гостей в музее

В Мурманском областном краеведческом музее открылась уникальная выставка «Звёздные войны». Посетителей встречает создатель коллекции Александр Петров, котрый ради такого случая был одет в костюм имперского штурмовика. Что подтолкнуло автора выставки к созданию коллекции киновселенной, чем коллекционер удивит фанатов легендарной саги, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

У Александра Петрова самая большая коллекция «Звёздных войн» в регионе. В далекие 90-е годы прошлого века по крупицам со всего мира автор выставки стал собирать постеры, раритетные комиксы, фигурки и билеты в кино. Поклонники культовой саги даже увидят автографы тех, кто принимал участие в создание этих фильмов.

- На сегодняшний день выставку посетили более трёх тысяч человек, - говорит Георгий Дзенисов, научный сотрудник отдела истории Мурманского областного краеведческого музея. - Выставка пользуется большой популярностью среди мурманчан и гостей города.