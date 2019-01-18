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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.19 19:30

«Импульсы Севера» зовут молодёжь в свои ряды

С призывом вступить в ряды добровольцев к студентам филиала Мурманского государственного технического университета в Полярном обратились ребята из общественной организации «Импульсы Севера».

Городские акции, флешмобы, концерты и конкурсы сегодня сложно представить без участия добровольцев. Организационная работа нередко ложиться именно на плечи волонтеров. Чтобы пополнить ряды активистов представители объединения «Импульсы Севера» пришли в полярнинский филиал Мурманского государственного технического университета.

- Мы считаем, что кроме учебы у ребят должно быть обязательно культурное и досуговое развитие, чтобы им было интересно жить, чтобы они вспоминали студенческие годы не только, как годы учебы, а как годы, когда они провели с пользой для себя и для окружающих, - считает Юлия Овчарова, заместитель директора филиала МГТУ в г. Полярном.

В ЗАТО активно развиваются социальная, культурная, экологическая и другие виды волонтерской деятельности. «Мы хотим расширить наше  волонтерское объединение, привлекая новых ребят - студентов, учащихся и многих-многих других, - говорит Анна Жабко, руководитель волонтерского объединения «Импульсы Севера». - Творить добро - это благое дело. Присоединяйтесь к нам!».

После таких слов многие из участников встречи согласились пополнить ряды добровольческого движения. Причины у всех разные: кто-то хочет быть всегда в центре событий, кому интересен процесс организации тех или иных мероприятий, кто придерживается высших целей.

Например, Сергей Петров решил стать волонтёром, потому что мне ему хочется делать добрые дела.

Для вновь испеченных и уже опытных волонтеров работы всегда много. Даже в таких небольших закрытых городах есть те, кто нуждается в помощи и поддержке.

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