Имя Героя России Дениса Опарина в сердцах северян

Память об одном из погибших подводников в июле этого года увековечили в населённом пункте Оленья Губа. Денис Опарин учился в стенах единственной школы гарнизона, там же встретил свою будущую жену. Моряку присвоили звание Героя России. Посмертно.

1 июля этого года Россию и, в частности, Заполярье постигла трагедия. В результате несчастного случая на исследовательском судне Северного флота АС-12 оборвалась жизнь 14 моряков-подводников. Среди них был и житель Оленьей Губы Денис Опарин. Память о нём решили увековечить в стенах родной школы.

«Я надеюсь, что мы пронесём память об этом человеке не только в наших сердцах, но и в памяти тех детей, которые ещё будут учиться, - сказал Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - У нас есть уже юные премининцы, я думаю, что у нас теперь будут юные опаринцы».

Несмотря на душевную боль, на открытие мемориала пришли родные и близкие Дениса – его жена и сын, родители и друзья.

Денис с детства определился с будущей профессией, он пошёл по стопам отца – капитана 1-го ранга и командира части. Опарин-младший стал, как и отец, Героем России, но … посмертно. Каждый подводник, уходя в поход, отдаёт себе отчёт в том, что задание может стать для него последним.

«Мы понимаем, что любая служба связанна с определенными мероприятиями, опасностями, - отметил Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Мы не хотим, чтобы это когда-то повторялось, но мы будем помнить их, в наших сердцах эти люди останутся навсегда».

Именем Героя Дениса Опарина назовут и оленегубскую школу № 280.